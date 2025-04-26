ليلة طربية راقية في الكويت.. تكريم الفنانة الراحلة ذكرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتضنت دار الأوبرا الكويتية، مساء الخميس، واحدة من أرقى الليالي الفنية التي احتفت بصوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى، الذي لا يزال يسكن وجدان الملايين من عشاق الطرب العربي الأصيل رغم مرور سنوات على رحيلها.

أقيم الحفل على خشبة المسرح الوطني في دولة الكويت ضمن إطار مبادرة فنية راقية تهدف إلى تكريم رموز الغناء العربي، وعرفت الأمسية مشاركة نخبة من الفنانين، من بينهم الفنان المغربي رضوان الأسمر والمطربة المغربية إيمان الشميطي، بالإضافة إلى الفنانة السورية رولان.

وأطرب الفنانون الحضور تحت قيادة المايسترو أيوب خضر وفرقته الموسيقية، حيث استُحضرت باقة من أجمل أغنيات الراحلة ذكرى بتوزيعات موسيقية كلاسيكية حافظت على روح الأصل، مع إضافة لمسات متجددة من الإبداع.

أعادت هذه السهرة المميزة إلى الأذهان أمجاد الزمن الذهبي للأغنية العربية، في أجواء طربية ساحرة عبقت بالحنين والرقي.