دانييلا رحمة ومحمد الأحمد في مواجهة ماضٍ خطير.. “فرانكلين” قريباً على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عمل درامي مشوّق، تعود النجمة دانييلا رحمة بدور “يوليا” والنجم محمد الأحمد بدور “آدم” إلى الشاشة معاً من خلال مسلسل “فرانكلين”، الإنتاج الجديد لمنصة نتفليكس. يحمل المسلسل طابعاً تشويقياً، وتدور أحداثه حول “آدم”، الأب العازب ومزوّر العملة المحترف الذي تضطره الظروف للعودة إلى ماضٍ عصيب، حيث يجد نفسه مضطراً للتعاون مجدداً مع حبيبته السابقة “يوليا” وسط شبكة معقدة من الصراعات والعلاقات.

بعد سنوات من القطيعة، يواجه “آدم” و”يوليا” ماضياً لم يُغلَق بعد. وفي محاولة محفوفة بالمخاطر لتزوير أوراق نقدية من فئة المئة دولار، يتورطان في لعبة خطيرة تحمل خلفيات مختلفة؛ إذ يسعى “آدم” إلى إنقاذ حياة ابنته بأي ثمن، بينما تحاول “يوليا” تجاوز ماضيها المؤلم والبدء من جديد.

مع تصاعد الأحداث، تطفو المشاعر القديمة على السطح، ويتلاشى الخط الفاصل بين الثقة والخيانة، ليجد كل منهما نفسه وسط دوامة من التحديات الأخلاقية والأجندات الخفية والمشاعر المتضاربة. وبينما يلاحقهما محقق عنيد لا يعرف الاستسلام، يصبح السباق مع الزمن مسألة حياة أو موت. ويبقى السؤال: هل سيتمكنان من إنقاذ من يحبّان، أم يعود الماضي ليطاردهم في نسخة أشد قسوة؟

المسلسل من إخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم دانييلا رحمة، محمد الأحمد، طوني عيسى، فايز قزق، جورج شلهوب، يوسف حداد، بيار داغر، وسام صليبا، سمارة نهرا، سانديبل خشاب، وكارلا كشيشيان.

“فرانكلين” ينطلق حصرياً على نتفليكس ابتداءً من 15 أيار/مايو 2025، حاملاً المشاهدين إلى عالمٍ مفعم بالغموض والأسرار والتضحيات، حيث يبقى السؤال معلقاً: هل تمنح الحياة حقاً فرصة ثانية؟

نبذة عن Netflix

تُعدّ Netflix إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، حيث يستمتع أكثر من 300 مليون شخص بعضويتهم المدفوعة في أكثر من 190 دولة بمتابعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب عبر مجموعة واسعة من التصنيفات الفنية واللغات. ويمكن للأعضاء مشاهدة المحتوى، إيقافه مؤقتاً، أو مواصلة المشاهدة في أي وقت ومن أي مكان، مع مرونة كاملة في تغيير الخطة متى شاؤوا.