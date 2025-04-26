بالصور- جانسو ديري بطلة ثلاثة مسلسلات تركيّة معرّبة ناجحة على “شاهد”… هذا آخرها

تستعدّ منصّة “شاهد”، لعرض المسلسل الدّراميّ التّركيّ المعرّب باللهجة السّعوديّة “أمي” ابتداءً من الرّابع من مايو المقبل.

بهذه المناسبة، نشر حساب “شاهد” على إنستغرام البوستر الرّسميّ للمسلسل وعلّق: “رحلة النّجاة من عنف الأمّ إلى حضن الأمّ”.

يقدّم المسلسل قصّة دراميّة مؤثّرة تدور حول معاناة وتجارب نفسيّة واجتماعيّة تمرّ بها الشّخصيّات، خاصّة في إطار العلاقات العائليّة المعقّدة.

العمل من بطولة تركيّ اليوسف والعنود سعود ويأتي ضمن سلسلة أعمال “شاهد”، المجانيّة، تحت شعار “حكايات لا تنتهي” وهو ثاني عمل من ضمن سلسلة الأعمال المعرّبة يتِمّ بـنسخة سعوديّة بعد مسلسل “‎خريف في القلب”.

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نذكر أن مسلسل “أمي” يتحدث عن فتاة صغيرة تتعرض للعنف من والديها وتقوم معلمتها بانقاذها وتتطور الأحداث تباعًا. وهو من بطولة جانسو ديري التي أدّت أيضًا بطولة مسلسل “الخائن” الذي سبق وعرضته منصّة شاهد. وهي نفسها بطلة مسلسل “إيزيل” التركي الذي يعرض حاليًا تحت اسم “آسر”.