نجم “أراب آيدول” يُرزق مولوده الأوّل… هذا اسمه وجنسه

رُزق الفنّان الفلسطينيّ يعقوب شاهين وزوجته ساندرا مولودهما الأوّل، وأطلقا عليه اسم “جوزيف”، تيمّنًا باسم جدّه.

بهذه المناسبة، تداول جمهور يعقوب والمُعجبون به الخبر على منصّة “إنستغرام”، إذ باركوا لهما وتمنّوا للمولود حياة سعيدة.

وكان يعقوب قد احتفل بزفافه في عام ٢٠٢٣، على ساندرا وهي فتاة من خارج الوسط الفنّيّ، في حفل اقتصر على الأصدقاء وأفراد العائلة.

يُذكر أنّ يعقوب وهو نجم “أراب آيدول”، شارك في الفيلم السّينمائيّ اللبنانيّ “كذبة كبيرة” من إخراج وإنتاج نديم مهنا، في أول تجربة دراميّة له إلى جانب مجموعة من الممثّلين اللبنانيّين.

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أبرز أعماله، أغنية “فلسطين العروسة” من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صبّاغ.