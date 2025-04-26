سعد لمجرد يطرح كليب "زوينة بزاف" باللهجة المغربية

أطلق النجم المغربي سعد لمجرد، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «زوينة بزاف»، وذلك على موقع يوتيوب وجاءت الأغنية، التي كتب كلماتها ولحنها ووزعها المغربي جلال الحمداوي، باللهجة المغربية، حيث طبعها إيقاع مرح ونغمة رومانسية خفيفة.

وكان سعد لمجرد قد أعلن، في وقت سابق، عبر حسابه على إنستغرام، عن موعد إصدار الأغنية الجديدة، مشوقا جمهوره بفيديو ترويجي قصير، أرفقه بتعليق جاء فيه: «أغنية «زوينة بزاف» ستصدر يوم 25 أبريل 2025».

وتأتي أغنية «زوينة بزاف» بعد أربعة أشهر على إصدار لمجرد لأغنية «على ما يبدو»، التي طرحها في يناير الماضي، وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.



تتبع الأغنية إيقاعًا هادئًا وجذابًا، يعكس الأسلوب الفني المميز لسعد لمجرد، وقد جاءت كلمات الأغنية لتتردد في آذان المستمعين منذ أول لحظة. تقول الكلمات:

“زوينة بالزاف زوينة

خفيفة على القلب حنينة

ويا أما ياما ياما

لقينا اللي يفهمنا”



تعد “زوينة بالزاف” جزءًا من سلسلة من الأغاني الناجحة التي أطلقها سعد لمجرد، بعد أن حققت أغنيته السابقة “على ما يبدو” نجاحًا كبيرًا، إذ أظهر فيها جمالية الصوت والإحساس المرهف. كما تعاون فيها مع الشاعر ضياء الميالي والملحن طلال، بينما تولى جلال الحمداوي مهمة التوزيع.

يذكر أن سعد نفى، خلال الأيام القليلة الماضية، مشاركته في الدورة العشرين من مهرجان «موازين إيقاعات العالم»، مؤكدا أن الخبر الذي تم تداوله في هذا الصدد «غير صحيح».

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