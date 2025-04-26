هكذا رد أحمد زاهر على تامر حسني بعد توضيحه سبب غيابه عن حفل زفاف ابنته ليلى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:28 صباحاً - تغيب النجم تامر حسني عن حفل زفاف ابنة صديقه المقرب أحمد زاهر "ليلى" وزوجها المنتج والفنان هشام جمال؛ اللذين احتفلا بحفل زفافهما مساء الأربعاء الماضي 23 أبريل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والأهل والأصدقاء. وقد حرص النجم تامر حسني على توضيح سبب غيابه عن حفل الزفاف بسب ارتباطه لإحياء حفل خارج مصر، ليرد عليه والد العروس الفنان أحمد زاهر.

ما هو تعليق أحمد زاهر على غياب تامر حسني عن زفاف ابنته؟

رد الفنان أحمد زاهر من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على توضيح واعتذار النجمبعد عدم حضوره حفل زفاف ابنته "ليلى"، حيث قامبإعادة نشر "ستوري"وعلق عليها قائلًا: "حبيبي يا تيمو كان نفسي تكون معايا في اليوم الجميل ده.. بس أنا متأكد أن لو مكنش عندك شغل بره مصر أكيد هاتكون معايا بس قدر الله وما شاء فعل". وأكمل ممازحًا: "وتتعوض في فرح ملوكه بنتك التانية".

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تعليق أحمد زاهر على غياب تامر حسني عن زفاف ابنته - الصورة من حساب زاهر على فيسبوك

سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر

وكان الفنان تامر حسني قد أوضح سبب غيابه عن حفل زفاف ليلى ابنة صديقه، من خلال مشاركة صورة من حفل الزفاف عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها موضحًا السبب قائلًا: "مليون مبروك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال"، وأكملموضحًا سبب غيابه عن حفل زفافهما قائلًا: "محاشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر.. فعلًا كان نفسي أكون معاكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب".

كما مازح صديقه والد العروس أحمد زاهر قائلًا: "وعقبال باقي البنات يا زاهر..عارف إحساسك".

سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ابنة أحمد زاهر - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر على إنستغرام

يُذكر أن النجم تامر حسني كان أول من قدم ابنتي أحمد زاهر "ملك وليلى" للجمهور من خلال فيلم "عمرو وسلمى" والذي شاركته في بطولته مي عز الدين، وقد تغيب تامر بسب ارتباطه بإحياء حفل غنائي خارج مصر. أما مي عز الدين فلم تحضر حفل الزفاف أيضاً، وقد رجَّح الجمهور عدم حضورها بسب وفاة والدتها منذ أشهر، ولذلك فهي تبتعد عن أي مناسبات اجتماعية في الآونة الأخيرة.

زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

شهد مساء الأربعاء الموافق 23 أبريل؛ واحدًا من أجمل الاحتفالات في الوسط الفني المصري، حيث احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج والفنان هشام جمال في موقع أثري ساحر بمنطقة هرة سقارة، وتوافد إلى الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول؛ بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، أحمد جمال، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبد العزيز، شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، وآخرين.

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