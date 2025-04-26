الكشف عن قسمي الأفلام القصيرة و"لا سيني" بمهرجان كان السينمائي وأعضاء لجنة التحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:28 صباحاً - من بين استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي لانطلاقه يوم 13 مايو القادم في نسخته الـ 78، كشف القائمون على المهرجان عن قسمي الأفلام القصيرة المشاركة ولا سيني La Cine بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم.

أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وقسم لا سيني بمهرجان كان

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من خلال موقعه على الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، تم الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وقسم لا سيني La Cine بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ستترأس المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة مارين آدي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وجائزة "لا سيني". أما أعضاء لجنة التحكيم فهي تتكون من المخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس غرين، الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني كاميليا جوردانا، المنتج والمصور والمدير السابق لفيلموتيكا إسبانيولا خوسيه ماريا برادو، والمخرج وكاتب السيناريو نيبويشا سلييبشيفيتش. وسيمنحون معًا جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة وجوائز "لا سيني" الثلاث، وهي جوائز مهرجان كان المخصصة لأفلام الطلاب.

هذا وسيتم تسليم جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير من قِبل لجنة التحكيم يوم السبت 24 مايو، خلال حفل ختام المهرجان، أما جوائز أفلام لا سيني فسيتم تسليمها يوم الخميس 22 مايو خلال حفل يُقام في مسرح بونويل، يليه عرض الأفلام الفائزة.

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الأفلام القصيرة وأفلام لا سيني المشاركة بمهرجان كان

يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلمًا من بين 4781 فيلمًا. وتضمّ المجموعة 9 أفلام روائية قصيرة وفيلمين قصيرين من أفلام الرسوم المتحركة، 5 منها من إخراج نساء، بينما يشارك 16 فيلمًا في جائزة "لا سيني" عبارة عن 13 فيلمًا حيًا و3 أفلام رسوم متحركة من بين 2700 فيلم تقدمت بها مدارس السينما حول العالم، وهم على النحو التالي:

أولاً: مسابقة الأفلام القصيرة

ARGUMENTS IN FAVOR OF LOVE (DISPUTES EN FAVEUR DE L'AMOUR) ALI I'M GLAD YOU'RE DEAD NOW AGAPITO FILLE DE L'EAU HYPERSENSITIVE (HYPERSENSIBLE) DAMMEN THE SPECTACLE NVHAI (LILI) A SOLIDÃO DOS LAGARTOS (THE LONELINESS OF LIZARDS) AASVOËLS (VULTURES)

ثانياً: أفلام قسم لا سيني

O PÁSSARO DE DENTRO (THE BIRD FROM WITHIN) PER BRUIXA I METZINERA (THE SORCERESS ECHO) TRES (THREE) MATALAPAINE (THE LIGHTNING ROD) BIMO TALK ME FIRST SUMMER MÅSKE I MARTS (MAYBE IN MARCH) WINTER IN MARCH MY GRANDMOTHER IS A SKYDIVER 12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY ETHER FURSECURI SI LAPTE (MILK AND COOKIES) GINGER BOY (SEPARATED) A DOLL MADE UP OF CLAY LE CONTINENT SOMNAMBULE (THE LAND OF SLUMBER)

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