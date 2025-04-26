بعد زفافها.. رسائل محبة من عائلة ليلى أحمد زاهر آخرهم والدها: متمشيش وتسيبيني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:27 صباحاً - بعد حفل زفاف ليلى أحمد زاهر الأسطوري على المنتج والفنان هشام جمال، الذي أُقيم مساء الأربعاء الموافق 23 أبريل في ساحة هرم سقارة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء، حرصت عائلة ليلى أحمد زاهر على توجيه رسائل محبة ومباركة لحياتها القادمة، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، والتي حملت هذه الرسائل الكثير من المشاعر الإنسانية المؤثرة؛ وكان آخرها رسالة والدها لها.

أحمد زاهر لابنته ليلى: مرَّ قدامي شريط ذكريات

شارك الفنان أحمد زاهر من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته، أثناء مشاركته معها الرقص على أغنية "بنت أبويا" للفنانة هنا يسري؛ والتي بمجرد بداية موسيقاها بدأت المشاعر تتسلل إلى قلب العروس، وكأنها أحدثت صدى عميقاً في وجدانها؛ لتندفع دموع الفرح في عينيها؛ ليعانقها والدها بحنان شديد أمام أنظار الحضور.

وعلق زاهر على الفيديو قائلاً: "وأنا داخل أرقص معاكي شفت وشك اللي زي القمر أجمل عروسه في الدنيا كلها بصيت في عينيكي وفجأه مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتي الدنيا وأنا أول واحد شيلتك بين إيديا"، وأكمل أحمد زاهر: "وشفت كل لحظة وانتي بتكبري قدام عنيا لحد اللحظه اللي احنا بنرقص فيها مع بعض وانتي عروسه زي القمر وخلاص هاتسيبيني وتمشي مع عريسك حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة والدموع نزلت من عيني غصب عني وحسيت اني عاوز أقولك لا متمشيش وتسيبيني وأرجع في كلامي بس في نفس الوقت أنا عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك إنك اخترتي اللي بتحبيه وبيحبك"، واختتم قائلاً: "وبصراحة اخترتي صح راجل ومحترم وبيحبك وبيقدرك وهايشيلك جوه عنيه زي ما وعدني مبروك يا بنت عمري يا بنت قلبي بحبك يا أجمل بنوته وأجمل عروسة في الدنيا كلها بحبك يا ليلى".

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هذه رسالة ملك أحمد زاهر لشقيقتها!

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زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

كما وجهت ملك أحمد زاهر من خلال حسابها على "إنستغرام" رسالة مؤثرة لشقيقتها، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يحمل ذكرياتهما من الطفولة، وعلقت عليه قائلة: "ومحدش فيهم عاش اللي انا وانتي عشناه"، وأكملت قائلة: "من أول ضحكة وإحنا أطفال لحد لحظة كتب كتابك.. كل لحظة في الفيديو ده هو عمر كامل بينا، هو حب، وأمان، وضحك، ومشاركة، علاقتي أنا وانتي مش شبه أي حد.. مش مصدقة إن الوقت جري كده.. كنّا لسه صغيرين، وبنتخانق على اللبس، وبنستخبى من مامي"، وتابعتقائلة: "وفجأة.. لقيتك لابسة فستانك الأبيض، أحلى عروسة شافتها عيني.. أنا بحبك أوي، حب مفيهوش شروط ولا حسابات، مع إن الفرق بيننا مش كبير، أقل من سنة بس طول عمري حاسة إنك بنتي مش أختي"، وأضافت: "امبارح.. بنتي اللي كانت بتتجوز مش اختي، وأنا الفرحة مش سيعاني، بس في نفس الوقت.. وحشتيني قوي من دلوقتي.. إنتي مش بس أختي حبيبتي.. إنتي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي.. وهفضل دايماً أقرب واحدة ليكي، أحنّ حضن، وسند من غير كلام"، واختتمت كلامها: "ربنا يسعدك يا روحي.. ويخليكي دايماً قلبك مرتاح مع عريسك اللي ربنا يحفظهولك ويفضل يسعدك العمر كله.. وأنا دايماً جنبك.. في كل خطوة بحبك يا عروستي الحلوة.. اللهم احفظ أختي وزوجها من كل سوء، وبارك لهما في حياتهما، واصرف عنهما الحسد والشر، وأدم عليهما السكينة والمودة".شهد مساء الأربعاء الموافق 23 أبريل؛ واحداً من أجمل الاحتفالات في الوسط الفني المصري؛ حيث احتفلت الفنانةبزفافها على المنتج والفنان هشام جمال في موقع أثري ساحر بمنطقة هرة سقارة، وتوافد إلى الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول؛ بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت،وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، أحمد جمال، حمادة هلال، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبد العزيز، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

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