الشيف أنطوان: "هذا أكثر موقف طريف حصل معي"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الشيف أنطوان الحاج في فيلم سينمائي حمل عنوان "جن keys" الذي ضم الممثلين اللبنانيين فؤاد حسن، روزي الخولي، جاد أبو علي، وغيرهم.

موقع "الفن" تواجد في عرض الفيلم وقد أجرينا مقابلة مع الشيف أنطوان الحاج تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع نذكر، انتقاله الى مجال التمثيل والتحضيرات لدوره، أكثر موقف طريف حصل معه مباشر على الهواء، إطلالته في برنامجين وأيهما يحقق الأصداء الأقوى؟ اختياره لفنانة كي يدعوها الى وجبة الغداء، وغيرها.

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