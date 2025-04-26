ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد زاهر الجمهور مقطع فيديو من حفل زفاف إبنته الممثلة ليلى أحمد زاهر وهو يرقص معه على أنغام أغنية "بنت أبويا".

ووجه أحمد زاهر رسالة مطولة وباكية لـ ليلى، وقال: "وانا داخل ارقص معاكي شفت وشك اللي زي القمر اجمل عروسه في الدنيا كلها بصيت في عينيكي و فجأه مر قدامي شريط ذكريات من اول لما جيتي الدنيا وانا اول واحد شيلتك بين ايديا و شفت كل لحظه وانتي بتكبري قدام عنيا لحد اللحظه اللي احنا بنرقص فيها مع بعض و انتي عروسه زي القمر و خلاص هاتسيبيني و تمشي مع عريسك حسيت بمشاعر كتير متناقضه و مختلفه والدموع نزلت من عيني غصب عني وحسيت اني عاوز اقولك لا متمشيش و تسيبيني وارجع في كلامي بس في نفس الوقت أنا عارف ان دي اجمل لحظه في حياتك انك اخترتي اللي بتحبيه و بيحبك و بصراحه اخترتي صح راجل و محترم و بيحبك و بيقدرك و هايشيلك جوه عنيه زي ما وعدني مبروك يا بنت عمري يا بنت قلبي بحبك يا اجمل بنوته و اجمل عروسه في الدنيا كلها بحبك يا ليلي".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر برسالة مطولة وباكية لإبنته ليلى بعد حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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