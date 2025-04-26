ريتا حايك : لولا بديع أبو شقرا لما حققت ذلك في Venus

ميرنا وليد - بيروت - تجمع بين الموهبة والجمال والخبرة والشغف في التمثيل هي ريتا حايك التي أبدعت في مسرحية Venus التي تعرض على خشبة مسرح مونو من جديد، حيث مر 10 سنوات على عرضها الأول، وهي بطولتها مع الممثل بديع أبو شقرا.



المسرحية مقتبسة عن نص الكاتب الأميركي ديفيد آيفز "Venus in Fur"، أخرجها جاك مارون، وصاغها باللبناني كل من غبريال يمّين ولينا خوري، ويستمر عرضها لغاية 11 أيار/مايو المقبل.

سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر تواجدت في عرض المسرحية، وكان لها لقاءً مع الممثلة ريتا حايك التي تحدثت عن العمل وعن الأصداء التي تلقتها وبديع أبو شقرا في باريس حين عرضه هناك.

حايك أيضاً تطرقت إلى سر محفاظتها على قوامها وردت على سؤال عن أنها مقلة في أعمالها الدرامية، ووجهت رسالة لبديع أبو شقرا، كما تحدثت عن مشاركتها في عمل عالمي.

التفاصيل في الفيديو المرفق: