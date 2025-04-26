ولي عهد سلطنة عُمان يحتفل بعقد قرانه وصور من المراسم الرسمية

ميرنا وليد - بيروت - شهد قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط، مراسم عقد قران صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولي عهد سلطنة عُمان، وذلك بحضور كريم من أفراد العائلة المالكة.



وتناقلت الصفحات المعنية بالشؤون الملكية صورة رسمية جمعت سمو ولي العهد بجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وحرمه السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، خلال مراسم عقد القران.

أما العروس فهي السيدة علياء بنت محمد بن هلال بن حمد البوسعيدية، وهي تنتمي إلى الأسرة البوسعيدية العريقة، وتُعرف برصانتها وحضورها المميز في الشأن الاجتماعي. والدها هو السيد محمد بن هلال البوسعيدي، أحد الشخصيات العُمانية المعروفة. يشغل سمو السيد ذي يزن النجل الأكبر لجلالة السلطان حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب. وكان قد أصبح أول من يتقلد منصب ولي العهد في التاريخ العُماني الحديث.

​​​​​​​ويُشار إلى أن صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد كان قد عقد قرانه في وقت سابق على صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، ابنة عمه، إلا أن الزواج لم يُكتب له الاستمرار، حيث جرى الانفصال بهدوء مطلع عام 2022، دون صدور أي إعلان رسمي من الديوان السلطاني حول ذلك.