شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تقدم الكوميديا مع هشام ماجد فى فيلم برشامة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النجمة ريهام عبد الغفور الكوميديا فى أحدث أعمالها فيلم برشامة، الذى تشارك فى بطولته إلى جانب هشام ماجد، والذى تم استئناف تصويره خلال الأيام الماضية، حيث قررت ريهام الخروج سريعاً من شخصية هند التى قدمتها فى مسلسلها الأخير ظم المصطبة، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، لاسيما أن الشخصية كانت مليئة بالمعاناة والدراما في حياتها.



ريهام عبد الغفور

وتجسد ريهام عبد الغفور خلال أحداث فيلم برشامة شخصية مُعلمة فى إحدى المدارس، والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.

وكان آخر أعمال ريهام السينمائية فيلم ليلة العيد والذي عُرض في يناير 2024، وشاركت فى بطولته إلى جانب: يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وقدمت ريهام عبد الغفور فى رمضان الماضى مسلسل ظلم المصطبة من نوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وشاركها فى بطولة العمل اياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد، أحمد عبد الحميد، يارا جبران، محمد السويسي، ضياء عبد الخالق وايناس الفلال وعدد آخر من الفنانين.