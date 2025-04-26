شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بأعياد الربيع بحفل غنائى فى ألمانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية إليسا، اليوم السبت، حفلاً غنائياً بمدينة دوسلدورف بألمانيا، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول ضمن حفلات موسم الربيع.

وشاركت النجمة اليسا خلال شهر رمضان الماضى، حيث غنت تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حظى بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين جمهور ومحبى ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر البومات النجمة اللبنانية إليسا هو البوم "أنا سكتين" والمكون من 12 أغنية، وحققت وقتها أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.