أرملة محمد رحيم باكية من أمام قبره: "شغلي اتدمر"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مدربة الأسود أنوسة كوتة، زوجة الملحن المصري الراحل محمد رحيم الجمهور صورة لها وهي تبكي بشدة من أمام قبر زوجها، وذلك بعد أن تم إلغاء التصريح الممنوح لها لتقديم عروض السيرك في مدينة طنطا، بعد حادثة هجوم أحد النمور على مدرب.



وعلقت أنوسة على الصورة معبرة عن حزنها الكبير، وقالت: "عايزين تعرفوا انا مين ؟

انا مدربة الأسود المشهورة المقهورة ... اللي جوزها مات وهو صغير وبتربي طفل عنده ٤ سنيين ملحقش يحفظ شكل ابوه ودخلت في مشاكل وبعدها شغلي ادمر بسبب انا مليش ذنب فيه وبحاول اتماسك وابين اني جامدة بس الحقيقة.. انا تعبت".