جمال سليمان يوضح تفاصيل فيديو رفضه التقاط الصور مع معجبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار مقطع فيديو قصير أظهر انزعاجه من التقاط الصور مع إحدى السيدات على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ51 بدار الأوبرا، حرص الممثل السوري جمال سليمان على توضيح تفاصيل الواقعة.

وأوضح سليمان أن الفيديو المنتشر لا يتعدى ثوانٍ معدودة، ويظهر فيه وهو يطلب من السيدة بلطف قائلاً: "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، مشيراً إلى أنه كان قد التقط بالفعل صوراً معها أكثر من مرة خلال الحفل، إلى جانب إجرائه عدة لقاءات إعلامية في ليلة تكريمه. وأضاف أن السيدة قد تكون ظهرت في بعض اللقطات الإعلامية أثناء التقاط الصور معه، لكنه فوجئ بوجودها مجدداً بعد مغادرته القاعة في طريقه لمقابلة أصدقائه.

وأكد سليمان أنه لم يقصد إحراجها أو التقليل من شأنها بأي شكل من الأشكال، واشار الى أنه لم يكن يعلم أن أحداً يقوم بتصوير الواقعة، وأنه اختار أن يتحدث إليها برجاء صادق دفعه للقول: "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، متسائلاً: "أين الخطأ في هذه الجملة؟ وأين هو التكبر أو الغرور الذي تم اتهامي به؟".

وأشار الفنان الى ان الفيديو "أصبح أشهر من لحظة التكريم نفسها"، لافتاً إلى أنه قررتوضيح ما حصل بناء على نصيحة بعض الأصدقاء والإعلاميين، حتى لا يُترك المجال، لـ"مطلقي السموم وناشري الكراهية" لفرض تفسيرات "تعكس لؤمهم وزيفهم".