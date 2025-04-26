بيرين سات تتحدث للمرة الأولى عن أخبار حملها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التركية بيرين سات على الجمهور في العرض الأول لفيلم "Öldürdüğün Şeyler" بأول ظهور علني لها بعد إنتشار أخبار حملها، وخطفت الأنظار برفقة زوجها المغني كينان دوغلو على السجادة الحمراء.
وقد نفت بيرين شائعات حملها بشكل تام، مؤكدة أن هذا الخبر أصبح "تقليدياً ومتكرراً يظهر كل فترة دون أي أساس".
كما أكدت أن هذا النوع من الأخبا لا يؤثر عليهان وتعودت على تجاهله.
أما زوجها فلم يخف إنزعاجها من حجم الشائعات، وقال أن هذا الامر أصبح مزعجاً وأضاف: "نطلب من الناس ألا يصدّقوا أي شيء ما لم يصدر عنّا مباشرة".
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