نقابة الموسيقيين توقف حمو بيكا وتحيله للتحقيق لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، عن إحالة مؤدي المهرجانات محمد مصطفى، المعروف فنياً بـ"حمو بيكا"، إلى التحقيق العاجل أمام الشؤون القانونية بالنقابة، مع قرار بوقف التصريح الصادر له بمزاولة النشاط الفني، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

ويأتي هذا القرار بعد تداول مقطع مصوّر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بيكا وهو يردد عبارات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، ما أثار حالة من الجدل والاستياء، ودفع النقابة إلى عقد اجتماع طارئ بحضور وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي ومحمد عبد الله.

وأكد محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم النقابة، في بيان أن النقابة تلتزم بالدفاع عن حقوق أعضائها وحاملي التصاريح الذين يحترمون القوانين والأعراف المهنية، إلا أنها في المقابل لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس هيبة الدولة أو الثوابت الوطنية.

وأضاف أن النقابة قررت التعامل بصرامة مع الواقعة، واتخذت ما يلزم من خطوات قانونية، في إطار سعيها المستمر لتنظيم المشهد الفني وضمان التزام العاملين فيه بالمسؤولية المجتمعية.

وشدد البيان على أن النقابة لن تتسامح مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة، مؤكدةً أنها تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.