حسين نخلة ينضم لفيلم "مين يحضن البحر"

ميرنا وليد - بيروت - يخوض الممثل الفلسـ طيني حسين نخلة تجربة جديدة في عالم السينما من خلال انضمامه لفيلم "مين يحضن البحر"، من إخراج محمود محمود، في تعاون متجدد بينهما بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ماجدة"، وقد بدأ نخلة بالفعل تصوير مشاهده داخل أحد الإستوديوهات بمنطقة الجيزة، على أن يستكمل مشاهده خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرض الفيلم خلال موسم الصيف السينمائي.



العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميدية التراجيدية، ويجمع في بطولته عدداً من الوجوه الفنية، من بينهم شريف صالح، أحمد ناصر سيف، يوسف العبيد، مصطفى المليجي، أحمد إيهاب، والممثلة اللبنانية لارا. كما يضم فريق العمل مدير التصوير تامر رضوان، والمونتير محمد مبروك، والموسيقي يسري العسيلي.

