بعد اعتراف شاكيرا الأخير… جيرارد بيكيه ينفصل عن حبيبته لهذا السّبب

أفادت تقارير أنّ جيرارد بيكيه وكلارا شيّا أنهيا علاقتهما بعد ثلاث سنوات من الارتباط. تمّ الكشف عن الخبر حصريًّا في برنامج “Vamos a ver” يوم الخميس الرّابع والعشرين من أبريل إذ أفاد مصدر في البرنامج أنّ أشخاصًا مقرّبين من الثّنائيّ أبلغوه بالانفصال الذي قد يكون مرتبطًا بالخيانة على الرّغم من عدم معرفة التّفاصيل الواضحة حتّى الآن، ولم يتِمّ تأكيد من سيكون مسؤولًا خاصّة أنّ العلاقة بين بيكيه وشيّا اتّسمت بالحدّة والجدل منذ البداية.

وذكر البرنامج أيضًا حادثة غذّت الإشاعات: قبل حوالي شهر، شوهد لاعب كرة القدم السّابق في برشلونة في محل لبيع الآيس كريم في ميامي برفقة امرأة ذات شعر أحمر.

مشهد فتح بالفعل باب النّقاش حول احتمال الانفصال، على الرّغم من أنّه لم يتِمّ التّأكيد أنّ هذا هو السّبب. وفي الحادي والعشرين من مارس/آذار الفائت، أفادت وسائل إعلام إسبانيّة أن كلارا شيّا شوهدت في مطار برشلونة قادمة من فرنسا، بعد قيامها برحلة عمل، بدون صحبة بيكيه وكانت كلارا مرتاحة ومبتسمة.

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الجدير بالذّكر أنّ الفنّانة شاكيرا الّتي انفصلت عن بيكيه قبل ثلاث سنوات بعد قصّة حبّ طويلة بينهما بسبب خيانته لها مع كلارا شيّا، فقد أكّدت في أحدث مقابلة لها أنّها لم تُعِد بناء نفسها بعد خيانة بيكيه لها. وقالت: “تستغرق عمليّة الشّفاء سنوات عديدة، ومع هذا أزلت عبئًا كبيرًا عن كتفَيّ، أنا أداوي جروحي على وجه التّحديد بالكتابة، وهذا ما أفعله، سيرى بعضهم ذلك جيّدًا، وسيراه آخرون بشكل سيّئ، لكنّني مسؤولة عن نفسي وعن كوني بخير، وأن أكون بخير من أجلي ومن أجل طفلَي”.