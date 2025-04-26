جون سينا يجري عملية زراعة شعر بسبب تنمّر جمهوره

ميرنا وليد - بيروت - في اعتراف صريح ومفاجئ، كشف نجم المصارعة الأميركي جون سينا عن تعرضه لتنمّر متواصل من جمهور WWE بسبب شكل شعره، ما دفعه لاتخاذ قرار بزراعة الشعر.

وقال خلال ظهوره في برنامج The Pat McAfee Show على قناة ESPN: "نقلت الشعر من الجوانب وزرعته في الأعلى.. نعم، أنتم دفعتوني لهذا".

سينا، الذي حاول إخفاء انزعاجه بالسخرية، تابع: "رأيت لافتات كثيرة تُظهر صلعي.. أنتم لا ترحمون، هذا تنمّر واضح"، ورغم هذه المواقف المحبطة، عاد سينا بقوة إلى الحلبة قبل يومين ليحصد لقبه السابع عشر في تاريخ WWE، متجاوزًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، بعد انتصاره على كودي رودز في نزال مثير شهد ظهور نجم الراب ترافيس سكوت، الذي ساهم في ترجيح كفة سينا نحو الفوز التاريخي.