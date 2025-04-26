عودة المفترس .. شقيقتان في مواجهة رعب المستقبل في "Predator: Badlands"

ميرنا وليد - بيروت - وسط ترقّب عشّاق سلسلة "المفترس" حول العالم، كشفت استوديوهات "القرن العشرين" عن الفيديو التشويقي لفيلم "Predator: Badlands"، سادس أجزاء سلسلة الخيال العلمي والأكشن الشهيرة.

الفيلم من إخراج دان تراختنبرغ، مخرج Prey، ويشهد مشاركة النجمة إيل فانينغ في دور مزدوج لشقيقتين توأم، تهربان في أرض قاحلة من كائن فضائي قاتل، بينما تحاولان فهم ماضٍ مشترك يطارد مستقبلهما.

تدور أحداث الفيلم في عالم مستقبلي غامض، حيث تتقاطع الذاكرة بالخطر، ويتجوّل المفترس الفضائي في أرض مهجورة لا ترحم، موعد العرض الرسمي: 7 تشرين الثاني 2025.

العمل من تأليف تراختنبرغ وباتريك آيسون، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Prey، والذي نال 4 ترشيحات لجوائز إيمي، من بينها أفضل مونتاج صوتي.

تجدر الإشارة إلى أن السلسلة انطلقت بفيلمها الأول عام 1987 من بطولة أرنولد شوارزنيغر، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرعب والخيال العلمي، بإيرادات تجاوزت مئات الملايين.

عودة المفترس تحمل هذه المرة وجهاً أنثوياً جديداً، وحبكة أكثر ظلاماً وغموضاً... والرهبة حاضرة كما لم تكن من قبل.

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