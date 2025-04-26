شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدمراوى: شخصية عوادلى بمسرحية "فى يوم وليله" كانت تحديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد الدمراوي، خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: أقدّم دورعوادلي في مسرحية في يومٍ وليلة؛ فهو صديق البطل، وشخصية شعبية على فطرته، يظنّ نفسه مغنّيا شعبيا رغم افتقاره لأي مؤهّلات غنائية، كما أنه يوجّه نصائح لصديقه ويحرص على تقويم سلوكه، ويشكّل بذلك دافعاً رئيسياً لتحوّل مسار الشخصية.

وأضاف محمد الدمراوى: لا يوجد دور سهل على الإطلاق؛ فكلّ دور يتطلّب جهداً كبيراً، خصوصاً إذا كان بعيداً عن شخصيتك الحقيقية أو لم تقدّمه من قبل، وشخصية عوادلي كانت تحدياً شخصياً لي، لكن المسرح يتيح لنا مساحة للتجريب لا توجد في السينما أو التليفزيون، فهو يعد الملجأ الآمن لأي فنان.

وأكد الدمراوي قائلا: استلهمت الكثير من ملامح عوادلي من شخصيات حقيقية، خاصة من منطقتي في المطرية، وبالمناسبة "عوادلي" ليس شخصاً سيئاً، بل على العكس، كما أن الشخصية كُتِبت بطريقة متقنة جداً.

عرض "في يوم وليلة" بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيى، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبد الله الشريف، استعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبد الستار.