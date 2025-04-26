شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وحيد جمع هالة فؤاد وأحمد زكى وكان شاهدا على قصة حبهما.. ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، اليوم السبت، وهى واحدة من أشهر الفنانات فى مصر فى السينما والدراما رغم قلة أعماله بسبب رحيلها فى عمر صغير بعد معاناتها مع مرض السرطان، لكنها تركت بصمة وتأثيرا جميلاً لدى الجمهور الذى عشق ابتسامتها ورقتها وبرائتها.

تم ترشيح هالة فؤاد للعمل مع أحمد زكي، في مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، ليكون العمل الأول والوحيد الذي يجمعهما، كما كان الشاهد الأول على أشهر قصة حب في الوسط الفني حينها، كان وقتها أحمد زكي هو نجم سينما من نجوم الصف الأول وكانت هالة فؤاد نجمة شابة، وتزوج الثنائي لكن لم يستمر هذا الزواج لأكثر من عامين بسبب نشوب خلافات بينهما كثيرة وذلك بسبب شعبية الفنان الراحل أحمد زكي التي لم تستطع هالة فؤاد تحملها لتنتهى قصة الحب والزواج بابنهما هيثم.

وُلدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية ووالدها المخرج أحمد فؤاد وقدمت أدوارا صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة حتى شاركت في فيلم مين مجنن مين مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت مسيرتها.

وشاركت في عدد من الأعمال الهامة، أبرزها حالة الجوهري، المليونيرة الحافية، السادة الرجال، عاصفة من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج احمد فؤاد، وقدمت فيه عدد من الرقصات والأغنيات بصوتها.