بسمة بوسيل تحتفل بأول تكريم لها في مسيرتها الفنية

بسمة بوسيل توجه الشكر لمن دعموها وتؤكد عودتها للموسيقى

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"في شرع مين" آخر أغاني بسمة بوسيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 11:49 مساءً - احتفلت الفنانةبأول تكريم لها خلال مسيرتها الفنية والذي تسلمته من مهرجان إيمي غالا 2025 والذي تم إقامته في، حيث تم منحها جائزة تكريمًا لتألقها في مجالي الموضة والفن.وكانت قد احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بالتكريم من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها من الحفل وخلال تسلمها الجائزة وأيضًا وهي تقدم إحدى أغانيها على مسرح الحفل.وكتبت بسمة بوسيل تعليقًا قالت فيه: "الحصول على هذه الجائزة شرفًا حقيقيًا، أود أن أشكر جميع من آمنوا بي ودعموني طوال مسيرتي، لمدة سنوات اخترت أن أبتعد عن الموسيقى للتركيز على عائلتي وهو القرار الذي اتخذته بكل حب وفخر، ومع ذلك، ظلت الموسيقى دائمًا قريبة من قلبي، تنتظر لحظتها بهدوء".يُمكنكم قراءة:وأضافت بسمة بوسيل خلال تعليقها: " في الآونة الأخيرة، شعرت أن تلك الشرارة المألوفة تعيد لي متعة الغناء، وإثارة الإبداع، والرغبة في المشاركة معكم جميعًا مرة أخرى، بعض الأحلام لا تتركنا أبدًا، بل تنتظر الوقت المناسب فقط".وإختتمت تعليقها قائلة: "هذه الجائزة تُشجعني على الترحيب بالموسيقى مجددًا في حياتي.. أتطلع لمشاركة ما هو قادم معكم قريبًا، شكرا لكم من أعماق قلبي".يُذكر أن الفنانة بسمة بوسيل كانت قد طرحت آخر أغانيها في مطلع أبريل الجاري والتي جاءت بعنوان "في شرع مين" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، والتي جاءت من كلمات أدهم معتز والموسيقى لـ محمد عبد المجيد.وقد تصدرت الفنانة بسمة بوسيل "ترند" غوغل حينها بالأغنية الجديدة، وتقول كلمات الأغنية: "ده في شرع مين.. أن أنت توجع قلبي وأفضل أتفرج.. لأ دة أنت فعلا بتهرج.. ماهو مين يشوف موته بعينيه.. يفضل ثابت ولا يتحرك، في كدابين.. لكن في زيك كدبهم بيفوق حده.. قَفَلِت بيبانك واتسدوا.. يا خسارة اللي ببني فيه.. وفي ثانية جيت أنت تهده".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»