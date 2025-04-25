مي عمر تتألق بفستان أبيض رائع والجمهور يشيد برشاقتها البارزة

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة المصرية مي عمر على متابعيها و خطفت الانظار بمقطع فيديو شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان ابيض ضيق و طويل من دون اكمام سترابليس، رسم عليه الورود الملوينة، و تركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



و تفاعل المتابعون مع منشور مي متحدثين عن جمالها و رشاقتها البارزة و المميزة، بالإضافة إلى أنهم اصبحوا ينتظرون إطلالاتها الخيالية.

و في سياق ثاني، ردّت الممثلة المصرية مي عمر، على رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بعد أن نشر احصائية تتضمن أكثر الممثلين مشاهدة في المملكة، وكانت من ضمنهم مي عمر، التي شاركت ما كتبه المستشار عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ شهادة كبيرة من شخصكم الكريم، ويا رب أكون دايما عند حسن ظن الجمهور وحسن ظنكم، البوست ده تتويج للتعب والمجهود والنجاح، واللي جاي أفضل بإذن الله وأتمنى لك دائما النجاح والتوفيق".

