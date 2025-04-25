ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ماجد المصري عن موقفه من إعتزال الفن قريباً، خاصة بعد إنتشار الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن الفكرة خطرت في باله بالفعل قبل نجاحه في مسلسل "آدم"، الذي عُرض عام 2011، وتشارك بطولته مع الممثل المصري تامر حسني.
وقال ماجد المصري حول الأمر: "عمري ما هسيب الفن لأن معنديش شغلانة تانية، وبحترم مهنتي وفقدت الشغف وجالي إحباط.كنت حاسس إني بشتغل وخلاص قبل ما أقدم مسلسل "آدم"، وبعد النجاح الكبير حصلت نقلة لي وعمري ما هعتزل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دوره في "إش إش".. هل يتعزل ماجد المصري التمثيل قريباً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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