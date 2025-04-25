تامر حسني نجم أقوى حفلات دبي.. والشامي يرافقه للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة أولى لعشاق الفن والموسيقى العربية، حيث يستعد النجم العربي تامر حسني لإحياء واحدة من أضخم السهرات الغنائية المنتظرة هذا العام، بمشاركة الفنان الشامي، على مسرح “كوكا كولا أرينا”، أحد أكبر المسارح المغلقة في المدينة.

ويُعد تامر حسني اليوم رقماً صعباً في عالم الفن، بفضل مسيرته الحافلة بالنجاحات وأعماله التي تجاوزت حدود العالم العربي ووصلت إلى العالمية. ومرة جديدة، يثبت “نجم الجيل” مكانته الفريدة كأحد أهم نجوم الغناء، بفضل قدرته الاستثنائية على جذب الجماهير الضخمة وإحياء حفلات تحوّلت إلى ظواهر جماهيرية في مختلف أنحاء العالم.

وتحمل هذه الليلة طابعًا خاصًا، إذ تجمع وللمرة الأولى بين تامر حسني والشامي على خشبة المسرح في تعاون جماهيري يُنتظر أن يكون حديث الوسط الفني. ووعد النجم تامر حسني جمهوره بليلة مليئة بالحماس والإثارة، مع باقة من أنجح أغانيه التي صنعت جزءًا من ذكريات أجيال كاملة، إلى جانب العديد من المفاجآت الخاصة التي يعِد بها جمهور دبي، مما يعد بليلة استثنائية لا تُنسى.

من جهته، عبّر الفنان الشامي عن سعادته الغامرة بمشاركة تامر حسني هذا الحدث الضخم، قائلاً: “خبرتكن خبر خطير وبتشرف فيه مع الاستاذ والنجم تامر حسني ملتقانا دبي يا حلوين”، في رسالة تعبّر عن التقدير العميق لحجم المسيرة التي صنعها تامر حسني خلال سنوات طويلة من النجاحات والإنجازات.

وتفتح أبواب الحجز أمام الجمهور ابتداءً من يوم الإثنين 28 أبريل، الساعة الرابعة عصرًا، عبر المنصات الرسمية المخصصة، وسط توقعات بنفاد التذاكر خلال وقت قياسي نظراً للحماس الجماهيري الكبير وشعبية تامر حسني الجارفة.

ويأتي هذا الحفل ليرسخ من جديد أن تامر حسني ليس مجرد فنان، بل ظاهرة فنية متكاملة، قادرة على توحيد الآلاف تحت سقف واحد، في أجواء مشحونة بالشغف، الإبداع، والإحساس العالي، ليؤكد مجددًا أن اسمه أصبح مرادفًا للنجاح والتميّز أينما حلّ.

عشاق الفن في دبي والعالم العربي على موعد مع تجربة غنائية لا تتكرر، وسط أجواء المدينة التي لا تعرف النوم.