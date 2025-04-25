شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد المجيد: وردة صاحبة فضل عليَّ.. وغنت لي "يا مسافر" دون نقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، إنه كان عازف القانون الوحيد في الوطن العربي، وأن الموسيقار عمار الشريعي كان يستعين به في عروض موسيقية منفردة أثناء حفلاته، فكان يقدم العزف المنفرد (صولو) ثم يعود إلى المنزل.

وخلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، كشف عبد المجيد عن علاقته بالفنانة وردة، مؤكدًا أنها كانت صاحبة فضل كبير عليه، وبكى عندما ذُكرت سيرتها، قائلًا: "التلحين للست وردة كان حلمًا كبيرًا من أحلامي، أثناء دراستي في المعهد، وكنت أعمل عازفًا وموزعًا موسيقيًا، وكنت أشارك في حفلات وتسجيل أغنيات لمطربين كثيرين بحكم أني كنت عازف القانون الوحيد المحترف آنذاك. لكني كنت أحلم بالتلحين، فكنت آخذ كلمات من محمد شبانة ومحمد شوقي (أشهر شعراء جيلي، وكانوا زملاء لي بالمعهد) وأقوم بتلحينها، وكان أملي الوحيد أن يأتي يوم وتغنيها السيدة وردة."

وأضاف: تحقق هذا الحلم عام 1992، عندما كنت أسجل أغنية لفنان سعودي شهير من إنتاج شركة سعودية. وبينما كان في منزل المنتج، سمع الأخير مقطوعة من ألحانه وسأله: "لمن لحنت هذا اللحن؟" فأجاب عبد المجيد: "لحّنته خصيصًا للسيدة وردة." وكان صاحب شركة الإنتاج حاضرًا، فسأله: "هل أنت مستعد لذلك؟" ووعد بإنتاج أغنية للسيدة وردة من ألحانه بشرط أن يقنعها.

وأضاف عبد المجيد: "كنت على معرفة جيدة بالست وردة كعازف قانون، فقد عزفت معها في أكثر من حفل، فاتصلت بها فورًا وطلبت منها أن تغني الأغنية لكنها طلبت أن تستمع أولًا قبل أي قرار، وكانت متخوفة لأنها المرة الأولى التي ألحن لها، وأنا أيضًا كنت متوترًا؛ ففنانة مثل وردة غنت من ألحان بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، فأين أنا منهم؟ لكنها حين سمعت موسيقاي تفاجأت وقالت لي: 'انت فينك يا ابني من 25 سنة؟!'"

وتابع: "كانت السيدة وردة تؤمن بموهبتي وتشجعني لدرجة أنها غنت لي أغنية 'يا مسافر' دون نقاش، وكان مقام اللحن جديدًا وغير متداول موسيقيًا، ولا يفهمه إلا العازفون المحترفون، فكانت مغامرة بالنسبة لها. لكنها حين سمعته قالت: 'متوجعش دماغي، أنا عاجبني وهغنيه كده.'"

وأشار إلى أن علاقته بها كانت إنسانية قائمة على الحب المتبادل: "كانت تشعر بالمحبة الصادقة في عيوني، وكانت تحبني جدًا وتميزني على المستوى الإنساني، ومرة، أثناء تصوير إعلان ألبوم 'بحر الحب' في مدينة دهب، اتصلت بي في غرفتي وطلبت الحضور فورًا، عندما دخلت، كانت في الحمام وطلبت مني الدخول، فوجدتها ترتدي روب الحمام دون مكياج أو باروكة. قالت لي: 'أردت أن تراني هكذا على طبيعتي.' وكانت إنسانة جميلة جدًا."

قال الملحن والموسيقار أمير عبد المجيد إن نجاحه مع الفنانة أنغام كان منقطع النظير، وأن أغنية "بحبك قولها للعالم" كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث لحنها أثناء ذهابه بالسيارة إلى استوديو الموزع محمد مصطفى لتسجيلها، واستغرق تلحينها ساعة وعشر دقائق (مدة الطريق).

وأضاف: "اتصلت بي أنغام أثناء وجودي في الاستوديو لتخبرني أنها ستغني في حفل أمام الرئيس الراحل حسني مبارك بمناسبة احتفالات أكتوبر مع الأوركسترا السيمفوني بقيادة الموسيقار نادر ناجي، وطلبت مني تحويل أغنية 'ساعدني وأساعدك' إلى نوتة موسيقية تصلح للأوركسترا.

وأكمل: لم أكن أعرف التوزيع الأوركسترالي، لكني بالصدفة وجدت عند محمد مصطفى قاموسين لتعليم الأوركسترا، فاستعرتهما وذهبت لصديق ملحن أوبرالي ليُعطيني نوتة، وقضيت الليل كله أحاول ترجمة اللحن إلى نوتات سيمفونية.

وتابع: في اليوم التالي، نجحت في المهمة، وغنت أنغام الأغنية بنجاح، ثم طلبت مني تعديل لحن 'بحبك قولها للعالم' ليتناسب مع الأوركسترا، فكانت بدايتي في التلحين السيمفوني."

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُعرض على شاشة "الحياة" كل يوم جمعة في الثامنة مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.