شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حمو بيكا واستدعاؤه للتحقيق فى نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على ما ورد إلى نقابة المهن الموسيقية فجر اليوم من اتصالات من بعض المواقع الإخبارية، فقد تابعت نقابة المهن الموسيقية ما تضمنه الفيديو المتداول لـ محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا، والذى أثار استياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى اجتماعاً عاجلًا وفوريًا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، والدكتور محمد عبد الله (الوكيل الثاني).

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي: "إن نقابة المهن الموسيقية ستظل سنداً وظَهراً لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب".

وأضاف البيان: "وبناء على ما سبق فقد تقرر ما يلي: إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق".

واختتم البيان: "وتشدد النقابة العامة نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لاسيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة".

وانتشر منذ ساعات قليلة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غناء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في حفل ويتغنى ببعض الكلمات التى اعتبرها البعض مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.