منة شلبي .. محاولات سينمائية ناجحة للتغريد خارج السرب 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:19 مساءً - خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "الهوى سلطان"، وتم الإعلان عن التكريم خلال حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ51.
وتعد الفنانة منة شلبي واحدة من أبرز فنانات جيلها، حيث دومًا ما تميزت باختيار الشخصيات التي تُجسدها والأفلام السينمائية التي تُشارك ببطولتها، مما يؤكد بأنها فنانة صاحبة موهبة مميزة ولافتة للإنتباه.
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وقد تعاونت الفنانة منة شلبي خلال مسيرتها السينمائية مع كبار المُخرجين، حيث تعاونت مع المُخرج محمد خان بفيلم "بنات وسط البلد" وأيضًا المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "هي فوضى" عام 2007 كما قدمت أيضًا مع المخرج يسري نصر الله فيلمي "بعد الموقعة، الماء والخضرة والوجه الحسن".
كما تعاونت أيضًا مع عدد المُخرجين الشباب والذين نجحوا في أن يكون لهم بصمة خاصة في السينما المصرية ومن أبرزهم المخرج مروان حامد في أفلام "الأصليين، تراب الماس" وأيضًا المخرجة هالة خليل والتي قدمت معها أفلام "أحلى الأوقات، نوارة" وأيضًا المخرجة كاملة أبو ذكري في فيلم "عن العشق والهوى" والمخرج خالد يوسف في أفلام "ويجا، إنت عمري".
وقد تعاونت الفنانة منة شلبي مع الفنان هاني سلامة في أفلام "ويجا، الأولة في الغرام، إنت عمري"، كما تعاونت مع الفنان أحمد عز في أفلام "شباب تيك أوي، بدل فاقد، حلم عزيز، الجريمة" وتعاونت ايضًا مع الفنان كريم عبد العزيز في أفلام "واحد من الناس، في محطة مصر" والفنان أحمد حلمي في أفلام "كده رضا، أسف على الإزعاج، خيال مأتة"، والعديد من الأفلام الأخرى مع عدد من الفنانين مثل محمد هنيدي، تامر حسني وفنانين آخرين.
وبشكل عام خلال مسيرتها مع السينما والتي امتدت لما يتجاوز العشرين عامًا نجحت الفنانة منة شلبي في أن يكون لها أداء مُختلف ومميز جعلها تُجسد العديد من الشخصيات وتُحقق نفس النجاح الذي ينتظره منها جمهورها المُحب لأعمالها الفنية.
وتعد الفنانة منة شلبي واحدة من أبرز فنانات جيلها، حيث دومًا ما تميزت باختيار الشخصيات التي تُجسدها والأفلام السينمائية التي تُشارك ببطولتها، مما يؤكد بأنها فنانة صاحبة موهبة مميزة ولافتة للإنتباه.
البداية السينمائية أمام محمود عبد العزيز والعمل مع كبار المُخرجينتعد الفنانة منة شلبي من أكثر فنانات جيلها حظًا وموهبة حيث تعاونت مع كبار الفنانين والمُخرجين، وجاءت بدايتها السينمائية مع الفنان محمود عبد العزيز حيث شاركت ببطولة فيلم "الساحر" عام 2002، كما تعاونت مع الفنانة عبلة كامل بفيلم "كلم ماما" عام 2003.
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وقد تعاونت الفنانة منة شلبي خلال مسيرتها السينمائية مع كبار المُخرجين، حيث تعاونت مع المُخرج محمد خان بفيلم "بنات وسط البلد" وأيضًا المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "هي فوضى" عام 2007 كما قدمت أيضًا مع المخرج يسري نصر الله فيلمي "بعد الموقعة، الماء والخضرة والوجه الحسن".
كما تعاونت أيضًا مع عدد المُخرجين الشباب والذين نجحوا في أن يكون لهم بصمة خاصة في السينما المصرية ومن أبرزهم المخرج مروان حامد في أفلام "الأصليين، تراب الماس" وأيضًا المخرجة هالة خليل والتي قدمت معها أفلام "أحلى الأوقات، نوارة" وأيضًا المخرجة كاملة أبو ذكري في فيلم "عن العشق والهوى" والمخرج خالد يوسف في أفلام "ويجا، إنت عمري".
النجاح مع نجوم سينما الشبابفيما كان للفنانة منة شلبي حضور مُميز في ما أطلق عليه "سينما الشباب" مع بداية الألفية الجديدة حيث شاركت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية مع أبرز نجوم السينما.
وقد تعاونت الفنانة منة شلبي مع الفنان هاني سلامة في أفلام "ويجا، الأولة في الغرام، إنت عمري"، كما تعاونت مع الفنان أحمد عز في أفلام "شباب تيك أوي، بدل فاقد، حلم عزيز، الجريمة" وتعاونت ايضًا مع الفنان كريم عبد العزيز في أفلام "واحد من الناس، في محطة مصر" والفنان أحمد حلمي في أفلام "كده رضا، أسف على الإزعاج، خيال مأتة"، والعديد من الأفلام الأخرى مع عدد من الفنانين مثل محمد هنيدي، تامر حسني وفنانين آخرين.
وبشكل عام خلال مسيرتها مع السينما والتي امتدت لما يتجاوز العشرين عامًا نجحت الفنانة منة شلبي في أن يكون لها أداء مُختلف ومميز جعلها تُجسد العديد من الشخصيات وتُحقق نفس النجاح الذي ينتظره منها جمهورها المُحب لأعمالها الفنية.
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