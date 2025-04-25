بعد 3 سنوات من الغياب عن مصر.. محمد عبده يحيي حفلًا في دار الأوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:19 مساءً - بعد غياب 3 سنوات؛ يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل كبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال"، ولم يتم بعد تحديد الموعد الرسمي للحفل.
وقد شارك حساب روتانا صورًا ولقطات حصرية ظهر فيها فنان العرب محمد عبده أثناء تخصيراته للحفل من خلال البروفات، ومن المتوقع مشاركة عدد من المطربين في تلك الليلة، كما سيتغنى عبده بأجمل الأغاني للموسيقار طلال.
ويُعد هذا الحفل عودة لـ"فنان العرب" إلى إحياء الحفلات في مصر، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر حفل له في القاهرة عام 2022 والتي أُقيمت في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة أحتفالًا بالعام الجديد، بينما عودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية تأتي بعد غياب استمر 6 سنوات، حيث كان آخر حفل له على مسرح الأوبرا أُقيم في عام 2019.
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وقد شارك في تلك الليلة عدد كبير من كبار المطربين أبرزهم أحلام، أمال ماهر، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، طلال سلامة، إلى جانب موسيقى أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد.
حفل محمد عبده بدار الأوبراأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، استعداد المطرب السعودي القدير محمد عبده لإحياء حفل جماهيري كبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة احتفالًا بـ ليلة الموسيقار "طلال".
وقد شارك حساب روتانا صورًا ولقطات حصرية ظهر فيها فنان العرب محمد عبده أثناء تخصيراته للحفل من خلال البروفات، ومن المتوقع مشاركة عدد من المطربين في تلك الليلة، كما سيتغنى عبده بأجمل الأغاني للموسيقار طلال.
https://www.instagram.com/p/DI2KKKvCR1t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DI2KKKvCR1t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DI2KKKvCR1t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ويُعد هذا الحفل عودة لـ"فنان العرب" إلى إحياء الحفلات في مصر، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر حفل له في القاهرة عام 2022 والتي أُقيمت في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة أحتفالًا بالعام الجديد، بينما عودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية تأتي بعد غياب استمر 6 سنوات، حيث كان آخر حفل له على مسرح الأوبرا أُقيم في عام 2019.
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محمد عبده يشارك في ليلة "دايم السيف"وكان فنان العرب محمد عبده قد شارك في ليلة "دايم السيف"؛ والتي أُقيمت على مسرح "عبادي جوهر أرينا" بالمملكة العربية السعودية، وذلك احتفاءً بإبداعات الشاعر خالد الفيصل.
وقد شارك في تلك الليلة عدد كبير من كبار المطربين أبرزهم أحلام، أمال ماهر، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، طلال سلامة، إلى جانب موسيقى أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد.
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