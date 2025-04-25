نانسي عجرم تحتفل بيوم ميلاد ابنتها إيلا: أحبك يا نجمتي الساطعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:19 مساءً - احتفلت الفنانة نانسي عجرم بيوم ميلاد ابنتها إيلا وسط أجواء مبهجة. إذ نشرت على حسابها على إنستغرام صورتين جمعتهما سوياً حيث ظهرتا بنفس الإطلالة بسروال جينز وكنزتين باللون الأزرق. وظهرت نانسي وهي تعانق ابنتها وتقبّلها متوجهة لها بأجمل العبارات ومتمنية لها يوم ميلاد سعيد.

نانسي عجرم تحتفل بيوم ميلاد إيلا وسط أجواء مبهجة



وكتبت نانسي عجرم تعليقاً على الصورتين اللتين جمعتاها بابنتها إيلا عبّرت من خلاله عن محبتها الكبرى لها وإعجابها بشخصيتها الرائعة قائلة: "نحتفل اليوم بالشخص الرائع الذي أصبحت عليه. أحبك دائمًا يا نجمتي الساطعة. يوم ميلاد سعيد". وقد تفاعل الجمهور مع الصورتين اللتين أبرزتا الأجواء المبهجة التي طبعت يوم ميلاد إيلا حيث تزين قالب الحلوى بالزهور الملونة وكذلك الحلويات الموزعة على الطاولة، متمنين الصحة والنجاح والمستقبل الزاهر لإيلا. وقد أثنوا على جمالها ووجد الكثيرون أنها تحمل الكثير من الشبه مع والدتها النجمة نانسي عجرم. وإيلا التي تبلغ الرابعة عشر من عمرها هي الابنة الوسطى للفنانة نانسي عجرم . وهي مولودة في 23 أبريل من العام2011، وكانت والدتها أهدتها أغنية "حضّري لعبك" التي صدرت في نفس يوم مولدها. وهي أغنية تتسم بالدفء والحنان النابعين من الأم لابنتها.

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نانسي عجرم وأجمل اللحظات برفقة عائلتها في باريس



وكانت الفنانة نانسي عجرم أمضت برفقة عائلتها إجازة يوم الفصح في العاصمة الفرنسية باريس حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستغرام صوراً مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهن الثلاث ميلا وإيلا وليا وهم يستمتعون بالتنزه في الشوارع الباريسية. وعلقت نانسي عجرم قائلة: " الحب والنور وقليل من سحر باريس في يوم الفصح هذا قلبي ممتلئ وممتنة.

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نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبل



على صعيد آخر، تستعد الفنانة نانسي عجرم يوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب ضمن مهرجان موازين على منصة النهضة حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على إنستغرام صورة للفنانة نانسي عجرم أرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال تعليق وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية مع نجمة "أخاصمك آه"، وجاء فيه " من « أخاصمك آه » إلى « بدنا نولع الجو »، نانسي عجرم ترجع لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية".

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