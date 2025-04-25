مشاهير اختاروا الأماكن الأثرية لإقامة مناسباتهم.. أحدثهما ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:19 مساءً - تصدر الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفل زفافهم الأسطوري والذي ميزه الأجواء وسط عبق التاريخ في ساحة أسفل هرم سقارة؛ ولم يكن هشام وليلى أول المشاهير الذين اختاروا الأماكن الأثرية للاحتفال بزفافهم.

فكان منهم من اختار القلعة التاريخية بالقاهرة، وهي أيضًا أحد أهم معالم القاهرة السياحية، وإحدى أعرق القلاع التي شيدت في العصور الوسطى، كما أتاح موقعها الإستراتيجي أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية، ولذلك كانت هي أيضًا اختيار العديد من المشاهير في الآونة الأخيرة لإقامة حفلات زفافهم أو عقد قرانهم بها.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع المشاهير الذين فضلوا الأماكن الأثرية كوجهة مميزة للاحتفال بزفافهم.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ومحاكاة التاريخ

وسط عبق التاريخ، احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج والفنان هشام جمال مساء الأربعاء 23 أبريل؛ في موقع فريد أسفل هرم سقارة، حيث اختار العروسان ساحة خاصة أسفل الهرم لتكون مسرحاً لحفل زفافهما، حيث أضفت أضواء خافتة ولمسات من الشموع والنجف البلوري على جدران الحجر الرملي القديمة، وتزينت الطاولات بتنسيق أنيق من زهور الياسمين والورد الأبيض، ما أضفى جواً شاعرياً ودفئاً يليق بهذه المناسبة؛ وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

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مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها "منة"

وأيضًا الإعلامية مفيدة شيحة التي احتفلت بعقد قران ابنتها "منة" 28 يونيو 2024، داخل مسجد محمد علي بالقلعة التاريخية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الإعلام والأهل والأصدقاء.

وقد شاركت مفيدة شيحة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جمهورها ومحبيها فرحتها، من خلال عدد من الفيديوهات أثناء عقد القران، كما شاركت فيديو وهي ترقص معها على أنغام أغنية صباح "أمورتي الحلوة"، وعلقت على الفيديو قائلة : "حبيبة امها حبيبتي وبنتي واختي وصاحبتي وحياتي كلها".

وقد حرص عدد كبير من الإعلاميات على الحضور أبرزهن مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي، سهير جودة، كريم جوك وآخرون.

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جميلة عوض وحفل زفاف خيالي

في حفل زفاف خيالي، حضره عدد كبير من نجوم الفن، احتفلت النجمة الشابة جميلة عوض الخميس 6 يونيو الماضي 2024، بزفافها على المونتير أحمد حافظ، بالقلعة التاريخية بالقاهرة.

وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة جميلة عوض وأحمد حافظ حفل زفافهما، كان على رأسهم الفنان عمرو دياب الذي شارك في إحياء الحفل وغنى بعض أغانيه الشهيرة، وكذلك الفنان مصطفى قمر الذي أشعل الأجواء بأغانيه المعروفة، وغنى في الحفل أيضاً الفنان محمد حماقي والفنان أحمد سعد، فيما حرص على الحضور الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش.

كما حضر أيضاً أحمد عز، يسرا، نيللي كريم، ميرفت أمين، أحمد فهمي، أشرف زكي وزوجته روجينا، حلا شيحة، درة وزوجها هاني سعد، نجلاء بدر، المنتج أحمد السبكي، المخرج كريم السبكي، خالد الصاوي، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أسماء جلال، فدوى عابد، غادة عادل، المخرج محمد بكير، لقاء سويدان، وسارة عبد الرحمن، وشام الذهبي ابنة أصالة.

كما حضر أيضاً: منة شلبي، أنوشكا، ريهام عبد الغفور، الكاتب أيمن سلامة، المخرجة مريم أحمدي، تامر حبيب، علا رشدي، المطرب أبو، إنجي كيوان، أمير عيد، محمد حفظي، المخرج عمرو سلامة، مريم الخشت، أحمد داود، آسر ياسين، صابرين وزوجها المنتج عامر الصباح، سلمى أبو ضيف، شيرين رضا، هنا شيحة، المخرج محمد شاكر خضير، شريف سلامة، داليا مصطفى، وشيرين.

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زفاف ياسمين رئيس بأجواء خيالية

كما احتفلت النجمة ياسمين رئيس الخميس 30 مايو 2024، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي أُقيم بالقلعة التاريخية بالقاهرة، وسط حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.

وقد حرص عدد من النجوم على حضور عقد قران ومشاركة ياسمين رئيس فرحتها بزفافها، وكان أول الحضور النجم كريم فهمي وزوجته، دينا الشربيني، نجلاء بدر، ميرهان حسين، ودنيا سامي وآخرون .

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أسماء أبو اليزيد وحفل زفاف مميز

وكانت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد قد احتفلت بـ عقد قرانها وحفل زفافها ومن الشاب محمد الخطيب مدرب اللياقة البدنية وهو من خارج الوسط الفني، في أواخر العام الماضي، تحديدًا ديسمبر 2023، واختارت القلعة التاريخية بالقاهرة لإقامة الحفل.

وكانت الأجواء مميزة بحضور الأهل والأصدقاء مع حضور عدد من نجوم الوسط الفني لحفل الزفاف ومنهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان تامر فرج والفنانة جيلان علاء.

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المؤلف هاني سرحان والفنانة بسمة داود

ووسط أجواء تاريخية مميزة، احتفل المؤلف هاني سرحان والفنانة بسمة داود بحفل زفافهما وعقد قرانهم، وذلك داخل مسجد محمد علي بالقلعة التاريخية بالقاهرة، في نوفمبر الماضي 2023، واقتصر حفل الزفاف على حضور عدد من الأهل وأصدقاء هاني وبسمة المقربين.

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