جمال بسمة بوسيل بفستانها اللامع يبهر عيون الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عليهم، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إطلالة بغياية الاناقة، حيث كانت ترتدي فستان طويل و ضيق شفاف من الشفون زين بحبات الكريستال اللامعة من دون اكمام، مع قميص شفاف كروب باللون الابيض، و قفازين لامعين بنفس تصميم الفستان.



و من الناحية الجمالية تركت بسمة شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

و في وقت سابق، شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها مع أطفالها.

ووثقت بسمة في مقطع الفيديو، الأوقات التي قضتها مع أولادها خلال عطلة العيد، في جزيرة شيبارة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت في الفيديو في غاية السعادة وهي تقفز وترقص مع تاليا وامايا بالقرب من البحر، وذلك بأجواء ممتعة على البحر الأحمر.

