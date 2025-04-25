الأخرس يتصدر التريند في لبنان بأغنيته الجديدة "سكابا"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان الأخرس نجاحاً كبير بأغنيته الأخيرة "سكابا" التي طرحها منذ يومين، حيث وصلت الأغنية إلى 264,146 مشاهدو على يوتوب، و تحتل المرتبة الاولى في الـ trend في لبنان.



أغنية "سكابا" من كلمات و توزيع الأخرس نفسه، الحان و غيتار جوزيف ديميرجيان، ميكس و ماستر زياد علان، أما الكليب فصور تحت غشراف المخرج دانيال حبيب.

و كان الفنان الأردني الأخرس قد طرح على قناته الخاصة عبر يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "سنين"، وهي من كلماته وألحانه، وبدأ الجمهور يتداولها بكثرة عبر مواقع التواصل.