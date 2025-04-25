نقابة الممثلين في لبنان تكرم جمال سنان بعد نجاحاته و مساهمته الغيجابية في الدرامة اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مميزة، قامت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان بتكريم المنتج اللبناني جمال سنان بعد كل الجهود و الأعمال القوية الذي صنعتها شركته Eagle Films، و مساهمته الكبيرة في نهوض الدرامة اللبنانية، خاصة بعد العمل الرمضاني الاخير "بالدم".



و بدوره شارك سنان مجموعة من الصور و اللقطات من لقائه بالنقيب نعمة بدوي خلال التكريم و الزيارة، و علق بالقول: "تشرفت اليوم بزيارة النقيب نعمة بدوي ونخبة من الأصدقاء ممثلين نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان أمين سر النقابة كلوفيس عطالله، سعد حمدان، جورج حرّان وكميل متّى.

شكراً للنقابة على تكريمهم لنا على إنجازات شركة ايغل فيلم في قطاع الدراما العربية واللبنانية ونجاح مسلسل بالدم وأثره الكبير لصالح الدراما اللبنانية.

شكراً جزيلاً من القلب على التقدير واللفتة الكريمة. آملين بتحقيق الأهداف والوصول بالدراما المحلية إلى برّ الأمان والاستقرار بهمّة الجميع وتظافر الجهود لأجل بلدنا الحبيب لبنان وصورته وفنه".

