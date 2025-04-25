بتقنية بالـ Drone..ياسمين صبري تشارك متابعيها مشاهد خيالية من مكان عطلتها في المالديف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، مصور بالـ drone من السماء، اظهرت من خلاله المشاهد الخيالية و الرائعة من عطلتها على جزر المالديف، حيث ظهرت و في تمشي على الشاطئ بالإضافة إلى البيت الذي تقيم فيه هناك.



وتواصل الممثلة المصرية ياسمين صبري لفت الأنظار بإطلالاتها المميزة التي تشارك بها متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث توثق لحظات من رحلاتها وجولاتها حول العالم، وكان أحدث ظهور لها في مدينة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، حيث تُصوَّر المشاهد الأخيرة من فيلمها الجديد "المشروع X"، استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى 2025، بمشاركة الممثل المصري كريم عبد العزيز.

كما ظهرت مؤخرًا في مجموعة من الصور أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف، بعد إنتهاء عرض مسلسلها الرمضاني "الأميرة ظل حيطة"، الذي شاركت به في موسم دراما رمضان 2025.

