سعد لمجرد يطلق أغنيته المنتظرة "زوينه بزاف"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أعماله الفنية و هي أغنية تحمل إسم "زوينه بزاف"، و ذلك على يوتيوب.

أغنية "زوينه بزاف" من الحان و كلمات و توزيع جلال الحمداوي، و يقول مطلعها:

زوينة بالزاف زوينة خفيفة على القلب حنينة ويا أما ياما ياما لقينا اللي يفهمنا و كان قد ​​​​​​​نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له باللباس المغربي، شكر من خلالها متابعيه ومحبيه على تمنياتهم بمناسبة عيد ميلاده الـ 40، وعلق على المنشور قائلاً: "شكرًا لعائلتي ومعجبيني المذهلين على كل أمنيات عيد الميلاد و الصلوات الجميلة! بغيت نقول ليكم شكراً من قلبي على الحب والزوينة اللي كتوصلني منكم. أشعر بكل شيء - دعمكم، مشاعركم، حبكم. أنتم لستم مجرد معجبين، أنتم عائلة. كانبغيكوم واحد بواحد! كن حقيقيًا، كن لطيفًا، ولا تتوقف أبدًا عن التألق".



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