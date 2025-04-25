مفاجأة أحمد سعد لجمهوره… منصات خاصة تكشف كل كواليس اللايف

كشف الفنان أحمد سعد عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث دشن منصات رسمية تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في كل ما يتعلق باللايف.

وعبر فيديو له عبر منصاته الجديدة Ahmedsaadofficial.live أعلن أحمد سعد عن تواصله مع جمهوره بشكل مختلف في كل ما يخص حفلات اللايف مؤكدا عشقه الكبير لحفلات اللايف ولقاء الجمهور بشكل جعله يفكر في نقل كل ما يتعلق بتلك اللحظات والكواليس الخاصة بالبروفات والتحضيرات وكذلك بث عدد من أغانيه اللايف عبر تلك المنصات.

ودعا “سعد” جمهوره لمتابعة تلك المنصات، مشيرا إلى أنه دائما ما يغني بمفرده ويريد الجمهور أن يسمعه وهو في هذه الحالة المميزة، وهناك أغنيات يرى أنه ابدع فيها في الحفلات فلماذا لا يشاهدها الجمهور.

ويتواجد سعد بمنصاته الجديدة وبشكل مختلف عبر فيس بوك وإكس وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك وكل المنصات المختلفة ليقدم تجربة مميزة في عالم الفن.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويُعد أحمد سعد هو أول نجم يخصص منصات خاصة باللايف بعيدا عن منصاته الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان “سعد” قد أحيا أمس حفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر بحضور عدد كبير من النجوم ويستعد للتواجد في حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة بمدينة العلا بالسعودية.