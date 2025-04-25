ملحم زين يشدو من أجل لبنان

يحضّر الفنّان اللبنانيّ ملحم زين أغنية خاصّة بسباق بيروت ماراتون هذا العام، ستضفي أجواء مميّزة على هذا السّباق.

بهذه المناسبة، حضر ملحم زين، إلى السّتوديو لتسجيل الأغنية، مشيرًا في لقاء مع LBC أنّه قرّر المشاركة في هذا الحدث الهامّ نظرًا لأهميّته وكونه وجهًا من وجوه لبنان الجميلة، خصوصًا أنّ لبنان كطائر الفينيق دائمًا يعود إلى الحياة من جديد رغم جميع المآسي.

وعن تفاصيل، الأغنية أشار إلى أنّها من كلمات الشّاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، مشيرًا إلى أنّ الأغنية ستكون صادمة للجمهور لأنّها مختلفة عن الأغاني الأخرى وتتحدّث عن بداية لبنان وقيامته، الدّولة الخالية من الفساد القائمة على المواطن الّذي يحبّ بلده وفيها دعوة للوحدة والمحبّة، مؤكّدًا أنّ لبنان بدأ يشهد نظامًا بانتخاب رئيس الجمهوريّة جوزيف عون، داعيًا الجميع للمشاركة في الماراتون والرّكض من أجل لبنان أفضل.

نذكر أنّ ماراتون بيروت سينطلق في الرّابع من أيّار المقبل.

على صعيد الحفلات الفنّيّة، يحيي ملحم زين حفلًا فنّيًّا في التّاسع والعشرين من أبريل الجاري في لندن، كما يحيي ليلة غنائية للموسيقار ملحم بركات في الأوّل من أيّار المقبل في عمّان.