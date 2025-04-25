شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك: أطفالى هاجموا أحد أشهر أفلامى: "سخيف وغير منطقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الأمريكي بن أفليك، خلال ظهوره في برنامج Jimmy Kimmel Live!، أن أبناءه من أقسى النقّاد لأعماله السينمائية، ولا يترددون فى التعبير عن آرائهم بصراحة شديدة.

وخلال الحديث عن فيلمه الجديد The Accountant 2، قال أفليك إن أبناءه الثلاثة – فيوليت (19 عامًا)، وسيرافينا (16 عامًا)، وصموئيل (13 عامًا) – أحبوا الفيلم، وهو أمر نادر الحدوث.

وأضاف مازحًا: "نظروا إليّ وكأن هناك خدعة، ثم قالوا: نعم، أعجبنا الفيلم. وكأن شيئًا سحريًا قد حدث"، في إشارة إلى دهشتهم من جودة العمل.

لكن في المقابل، لم تسلم أعماله السابقة من نقدهم اللاذع، فقد روى أفليك أنه خلال فترة الحجر الصحي في جائحة كورونا، قرر مشاهدة فيلم Armageddon معهم، متوقعًا أن يعجبهم. لكنهم هاجموه فورًا، واعتبروه "سخيفًا" و"غير منطقي".

فى النهاية ضحك أفليك قائلا: "ابني قال لي: هذا الفيلم لا معنى له! فأجبته: لم نعتمد على المنطق عندما صنعناه"، في اعتراف طريف بأن الفيلم لا يُقاس بالمعايير المنطقية، ورغم نجاحه، يبدو أن نيل إعجاب أسرته هو التحدي الأكبر لأفليك.