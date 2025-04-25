لماذا تغيب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال؟!

ما هو سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى أحمد زاهر؟

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

View this post on Instagram A post shared by لقاء سويدان (@lekaa_swidan)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 07:27 مساءً - تغيب النجمعن حفل زفاف ابنة صديقه المقرب"ليلى" وزوجها المنتج والفنان هشام جمال؛ واللذان احتفلا بزفافهما مساء الأربعاء الماضي 23 أبريل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والأهل والأصدقاء.أوضح الفنانسبب تغيبه عن حفل زفاف ليلى ابنة صديقه، من خلال مشاركة صورة من حفل الزفاف عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها موضحًا السبب قائلًا: "مليون مبروك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال".وأكمل تامر حسني موضحًا سبب غيابه عن حفل زفافهما قائلًا : "محاشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر .. فعلًا كان نفسي أكون معاكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب".كما مازح صديقه والد العروس أحمد زاهر قائلًا: "وعقبال باقي البنات يا زاهر..عارف إحساسك".يذكر أن النجمكان أول من قدم ابنتيْ"ملك وليلى" للجمهور من خلال فيلم "عمرو وسلمى" والذي شاركته في بطولته مي عز الدين، وقد تغيب تامر بسب ارتباطه بإحياء حفل غنائي خارج مصر.أما مي عز الدين فلم تحضر وقد رجح الجمهور عدم حضورها بسب وفاة والدتها منذ أشهر، ولذلك فهي تبتعد عن أي مناسبات إجتماعية في الآونة الأخيرة.أطلعوا على بعد عقد قرانهما... تعرفوا إلى أعمال جمعت ليلى زاهر وهشام جمالشهد مساء الأربعاء الموافق 23 أبريل؛ واحدًا من أجمل الاحتفالات في الوسط الفني المصري، حيث احتفلت الفنانةبزفافها على المنتج والفنان هشام جمال في موقع أثري ساحر بمنطقة الأهرامات، وتوافد إلى الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول؛ بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر.بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، أحمد جمال، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبد العزيز، شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.وأحيا الحفل كل من المطرب محمد حماقي والمطرب أحمد سعد، كما شاركت الفنانة هنا يسري بصوتها وإحساسها المميز لأغنية "بنت أبويا"؛ والتي بمجرد بداية موسيقاها بدأت المشاعر تتسلل إلى قلب العروس ليلى خلال رقصة ثنائية مع والدها الفنان أحمد زاهر، وكأنها أحدثت صدى عميقًا في وجدانها، لتندفع دموع الفرح في عينيها، ليعانقها والدها بحنان شديد أمام أنظار الحضور.

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