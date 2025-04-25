ناجي الأسطا يقيم لقاءً حاشداً في زحلة دعمًا للمهندس سليم غزالة

ميرنا وليد - بيروت - على شرف دعم وتأييد المهندس سليم غزالة لترؤس بلدية زحلة-المعلقة وتعنايل، أقام الفنان ناجي الأسطا لقاءً حاشداً في زحلة جمع عددًا كبيرًا من أبناء زحلة.



وكان من بين الحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، رئيسة "الكتلة الشعبية" السيدة ميريام سكاف، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ميشال التنوري، المنسق السابق د. ميشال فتوش، مختار حوش الامراء جوزف مزرعاني وعدد كبير من الفعاليات الاجتماعية الزحلية.

وألقى الأسطا كلمة خلال اللقاء أكد فيها على ضرورة التجديد والتطور مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قواعد متينة وعملًا جادًا لخدمة المدينة. كما تطرّق إلى أهمية دور الفنانين في زحلة، معتبرًا أن المدينة غنية بالمواهب الفنية وأنه من الواجب توحيد الجهود لما فيه خير زحلة.

وأيضاً ألقى المهندس سليم غزالة كلمة وجه فيها الشكر للأسطا على مبادرته الكريمة، وتوجّه بالشكر أيضًا للحضور الكبير، مستعرضًا بعضًا من أبرز عناوين برنامجه الانتخابي. وأكّد غزالة أن زحلة ستبقى منارة الشعر والفن والأصالة، واعدًا بالعمل من أجل إنماء المدينة ودعم طاقاتها.