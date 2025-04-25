شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يروج للجزء الجديد من TOY STORY بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم توم هانكس للجزء الخامس من فيلم TOY STORY أثناء الأداء الصوتى لشخصية البطل خلال أحداثه، حيث نشر صورة عبر حسابه علي السوشيال ميديا اكتفي فيها بكف يده في إشارة إلى رقم 5.

يأتى الإعلان عن جزء جديد من الفيلم بعد تصريحات المخرج العالمى كوينتين تارانتينو، حين أكد أنه لا يرغب في مشاهدة أى جزء من العمل بخلاف أول ثلاثة أجزاء فقط، ورغم الإشادة بالأفلام الثلاثة السابقة في السلسلة، يرفض تارانتينو مشاهدة الجزء الذي صدر بعدها.



توم هانكس

وقال تارانتينو في حديثه في بودكاست Club Random With Bill Maher: "لا أشاهد كل أفلام الرسوم المتحركة وما إلى ذلك، لكنني من أشد المعجبين بثلاثية Toy Story، الفيلم الثالث رائع للغاية".

وتابع تارانتينو قائلا: "إنه أحد أفضل الأفلام التي شاهدتها على الإطلاق، وإذا شاهدت الفيلمين الآخرين، فستجد الأمر مدمرًا، لكن الأمر هو أنه بعد ثلاث سنوات أو نحو ذلك، قاموا بإصدار فيلم رابع، ولا أرغب في مشاهدته، لقد أنهيت القصة حرفيًا بأفضل ما يمكن مع الجزء الثالث، ولذا لا، لا يهمني ما إذا كان الجزء الرابع من السلسلة جيدًا أم لا".