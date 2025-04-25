شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز فى أحدث ظهور بصحبة زوجته وبناته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد النجم كريم محمود عبد العزيز على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء ووسائل الإعلام طوال السنوات الماضية، حيث لم يظهر بصحبة عائلته إلى فى مناسبات نادرة، منها اصطحابه لزوجته وبناته معه فى العرض الخاص لفيلمه الأخير "الهنا اللى فيه" الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى.

كريم محمود عبد العزيز ظهر مع زوجته وبناته الثلاثة قبل أيام، وذلك أثناء تواجدهم فى أحد الأماكن العامة للتنزه، ونشرت ابنة كريم الصورة على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "أنا أحب عائلتى"، ويأتي ظهور كريم بصحبة زوجته وبناته لينفى تماماً الشائعات التى خرجت فى الأيام الماضية حول انفصالهما.



كريم محمود عبد العزيز فى احدث ظهور مع زوجته وبناته

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، وضيف الشرف معتز التونى والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً ووصلت ايراداته إلى أكثر من 55 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى.

كريم محمود عبد العزيز يظهر كضيف شرف خلال فيلم "المشروع x" المقرر طرحه فى دور العرض يوم 21 مايو المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي، والفيلم قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى وعدد من ضيوف الشرف

وينتظر كريم محمود عبد العزيز عرض مسلسل "مملكة الحرير" مع المخرج بيتر ميمى على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك فى بطولته أسماء أبو البزيد، أحمد غزي يوسف عمر، محمود البزاوى، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، يدور في إطار كوميدي فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء.