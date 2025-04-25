شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يعلن فتح باب التقديم لمسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، عن فتح باب التقديم لمسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحى، فى دورتها الرابعة لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 10 مايو، بمقر المركز، وتقام المسابقة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وتأتى المسابقة تأكيدًا على حرص المركز على تشجيع الكتاب المسرحيين، وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب، مشيرًا إلى أن التقديم مفتوح أمام كل من يرغب بالمشاركة، بشرط ألا يكون النص قد فاز مسبقًا في مسابقات أخرى أو سبق إنتاجه، كما يجب ألا يكون مأخوذًا عن وسيط إبداعي آخر.

وكان قد أوضح الفنان عادل حسان أن المسابقة تتيح التقدم بالنصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى أو باللهجة المحلية، على أن يتقدم كل متسابق بنص واحد فقط لا يتجاوز 40 صفحة، مطبوعة بخط (Simplified Arabic) حجم 14، وكذلك ضرورة تسليم أربع نسخ ورقية من النص، مرفق بها أسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونية بصيغة (Word)، مع ملء استمارة التقديم المتوفرة بمقر المركز، وإرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، على أن يتم التقديم يدويًا بمكتب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في الزمالك.

وسيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية قيمة، حيث ينال الفائز الأول 10 آلاف جنيه، والثاني 8 آلاف جنيه، والثالث 6 آلاف جنيه، فضلًا عن نشر النصوص الفائزة ضمن إصدارات المركز، مع ترشيحها للإنتاج في إطار خطة البيت الفني للمسرح.