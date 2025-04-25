بهذه الكلمات.. أصالة تبارك لـ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد زفافهما

هذه رسالة أصالة لـ ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال

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زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 05:55 مساءً - على الرغم من عدم قدرتها على مشاركتهما زفافهما بسب مرورها بحالة نفسية سيئة؛ حرصت الفنانةعلى توجيه تهنئة للعروسين، كما أثنتعلى تربية العروس ليلى وأشادت بعائلتها ومحبتهم لبعضهم موجهة المباركة لزميلها النجموزوجته السيدة هدى.حرصت النجمةعلى توجيه التهنئة والمباركة للعروسينوزوجها المنتج؛ من خلال نشر مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: " يا ليلى العروس المتربيه الجميله الخلوقه يابنت أبوها والّلي قصتكم وزنت ميزان اختلّ وما عدنا شفنا اللي شفناه فيكم".وأكملت أصالة: "عيله مهذبه مثاليه البنت بتبرّ أهلها بمشاعرها بمظهرها وأكّدتوا ياليلى أنتي وهشام شو يعني فرح ورقي وحب حقيقي بدون زيادات تعودنا نشوفها وهيي مو زياده قدّ مافيها إنتقاص".كما أوضحت سبب عدم تواجدها في حفل الزفاف قائلة: "كان بودّي ومتمنيه شارك أخي الغالي وصديقي المحترم أحمد زاهر ومرته العظيمه اللي ربت أحلى تربايه بس ظروفي النفسيه كانت صعبه للغايه".وتابعت قائلة: "فرحت لفرحكم وطلعتوني من اللي أنا فيه بأحلى المشاعر . ألف مبروك حياتكم الجايه اللي رح تشبه ليلتكم الحلوه التاريخيه النقيّه بتمنى لكم فيها ليلى وهشام كلّ الفرح وكلّ الإستقرار وسنينكم كلها نجاح ألف مبروك ياحبايب القلب ياأحلى عرسان بالدّنيي كلها كبرتوا قلبنا بشكلكم المحترم الراقي وحتكونوا قدوه للأفراح الجايه".أطلعوا على بعد عقد قرانهما... تعرفوا إلى أعمال جمعت ليلى زاهر وهشام جمالشهد مساء الأربعاء الموافق 23 أبريل؛ واحدًا من أجمل الاحتفالات في الوسط الفني المصري، حيث احتفلت الفنانةبزفافها على المنتج والفنان هشام جمال في موقع أثري ساحر بمنطقة الأهرامات، وتوافد إلى الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول؛ بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر.بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، أحمد جمال، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبد العزيز، شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة.وأحيا الحفل كل من المطرب محمد حماقي والمطرب، كما شاركت الفنانة هنا يسري بصوتها وإحساسها المميز لأغنية "بنت أبويا"؛ والتي بمجرد بداية موسيقاها بدأت المشاعر تتسلل إلى قلب العروس ليلى خلال رقصة ثنائية مع والدها الفنان أحمد زاهر، وكأنها أحدثت صدى عميقًا في وجدانها، لتندفع دموع الفرح في عينيها، ليعانقها والدها بحنان شديد أمام أنظار الحضور.يمكنكم متابعة أنغام الجسمي ودموع الفرح:لحظات لا تنسى في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جماللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».