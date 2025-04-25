طالب ثانوية عامة ومُدرّسة.. قصة هشام ماجد وريهام عبد الغفور في برشامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 05:55 مساءً - تجتمع الفنانة ريهام عبد الغفور مع الفنان هشام ماجد في فيلم برشامة الذي انطلق تصويره بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وذلك بعدما التقى الثنائي في مسلسل "اللعبة 4" الذي عُرض عام 2023، وظهرت ريهام خلاله ضيفة شرف خلال حلقة من الحلقات بشخصية شيرين التي كانت قد قدمتها في مسلسل الغرفة 207 وقتها.
يمكنكِ قراءة.. هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر.. النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية
فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.
إقرئي أيضاً.. من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025
وكان آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "x مراتي" الذي تم عرضه في يوليو 2024 وحقق نجاحاً كبيراً بتخطي ايراداته 90 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هشام ماجد كلُ من: أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، علي صبحي، محمد أوتاكا، عماد رشاد، حمزة نمرة، ألفت إمام، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.
ريهام عبد الغفور قدمت آخر أعمالها في السينما، فيلم "ليلة العيد" الذي تم عرضه فى يناير 2024، وهو من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.
"برشامة" يتناول أزمة الغش فى الامتحاناتفيلم "برشامة" يتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع وذلك في إطار كوميدي، ويقدم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية مٌعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.
https://www.instagram.com/p/DItCKu6NsGU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DItCKu6NsGU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DItCKu6NsGU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر.. النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية
فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.
هشام ماجد ضيف شرف فيلم "درويش"الفنان هشام ماجد انتهى مؤخراً من مشاهده كضيف شرف خلال أحداث فيلم "درويش" مع عمرو يوسف ودينا الشربيني والمقرر طرحه في دور السينما خلال شهر يوليو المقبل، وفى نفس الوقت يواصل التحضيرات الخاصة بفيلم "البحث عن فضيحة" الذي يعيد فيه بمشاركة الفنانة هنا الزاهد تقديم فيلم الزعيم عادل إمام بمعالجة جديدة وعصرية، بعد 50 سنة من عرض الفيلم الأول.
https://www.instagram.com/p/DIMq6IoN6BM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIMq6IoN6BM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIMq6IoN6BM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025
وكان آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "x مراتي" الذي تم عرضه في يوليو 2024 وحقق نجاحاً كبيراً بتخطي ايراداته 90 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هشام ماجد كلُ من: أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، علي صبحي، محمد أوتاكا، عماد رشاد، حمزة نمرة، ألفت إمام، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.
ريهام عبد الغفور قدمت آخر أعمالها في السينما، فيلم "ليلة العيد" الذي تم عرضه فى يناير 2024، وهو من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.
https://www.instagram.com/p/C1pZbBsv8mC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C1pZbBsv8mC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C1pZbBsv8mC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».