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بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود

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  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 1/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 2/36
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  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 4/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 5/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 6/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 7/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 8/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 9/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 10/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 11/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 12/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 13/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 14/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 15/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 16/36
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  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 21/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 22/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 23/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 24/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 25/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 26/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 27/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 28/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 29/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 30/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 31/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 32/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 33/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 34/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 35/36
  • بالصور - حضور مهيب لأهل الفن والصحافة في عيد ميلاد غي أسود 36/36

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الإعلامي غي أسود بعيد ميلاده، بحضور مجموعة من أصدقائه من الإعلاميين والفنانين، بينهم سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، والفنانين نقولا الأسطا، ربيع الأسمر، مجيد الرمح، ميريام عطا الله، جوني أسطا، راجي، أسامة، ماهر مقدسي، رفيق خويري، أيمن الأمين، محمد شهاب، راوي اسماعيل، جوزيف راجحة، باتريك الصافي، المايسترو بسام شليطا، غدير بدران وسيلفا قبلان، والممثل جورج حرّان، والشيف ريشارد الذي وقف على المسرح وقدم أغنية "its now or never"، والمخرج بلال زيبارة الذي قدم أغنية الفنان وديع مراد "لا تنحني".

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غي أسود رحب بالدكتور فتحي العيسى صاحب مطعم "ميال"، وبكل من حضر فرداً فرداً بطريقة مليئة بالأخلاق واللباقة والإحترام، وأعطى لكل شخص حضر قيمته وأكثر، وقال "أنتم العيد، والعيد لكل الحاضرين".
عند قطع "الحلوى" كل الفنانين تواجدوا على المسرح، وتمنوا له عاماً مليئاً بالنجاح.
من ناحيته تمنى غي ثلاثة أمنيات : السلام للبنان تحت قيادة الجيش، ووجه تحية لوالديه وزوجته، وكانت أخر أمنيته أن يرزقه الله بطفل"، وشكر الممصم اللبناني نيكول جبران الذي صمم بدلته التي حملت إسمه، وسيطرت أجواء من الفرح والسعادة على الحفل منذ إنطلاقته.
يذكر أن غي إعلامي منذ عدة سنوات وإستقبل العديد من النجوم والإعلاميين، كما يقدم حالياً بودكاست تحت عنوان "مين مفكر حالك".
من أسرة موقع الخليج 365 نتمنى للإعلامي غي أسود النجاح الدائم والتألق بمسيرته الإعلامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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